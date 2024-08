Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 13. August 2024

Das Mantra

"Der Mond bringt mich nicht aus dem Gleichgewicht."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond geht heute nacheinander Verbindungen zu Uranus, Neptun, Pluto und Merkur ein. Das fängt nervig an und endet in dem einen oder anderen Missverständnis. Also morgens und abends brauchen wir Verständnis und Geduld für uns selbst und unsere Mitmenschen. Aber der Tag an sich sollte zwischendurch ganz gut werden. Mittags sind wir sensibilisiert auf die Stimmung von Familie, Freunden und Kollegen und können gut darauf eingehen. Außerdem spüren wir ein Feuer in uns lodern! Wir brennen vor Leidenschaft und zwar nicht nur körperlich. Wir kämpfen für unsere Ziele.