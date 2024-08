Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 12. bis 18. August 2024

Das Mantra der Woche: "Ich öffne mich für die Energie, die das Universum mir schickt."

Sind Sie wunschlos glücklich? Glückwunsch, dann können Sie die Sternschnuppennacht am Montag ruhig verschlafen. Andernfalls bitte Blick zum Himmel, der Sie zum kosmischen Wunschkonzert einlädt. Es ist Sternschnuppennacht, das Universum nimmt Ihre Wünsche entgegen. Probieren Sie es einfach, man kann nie wissen ...

Mit Mars und Merkur haben Sie ohnehin gute Karten, endlich das zu erreichen, was Sie sich schon lange vorgenommen haben. Natürlich gilt dabei das Mars-Motto: Ohne Fleiß kein Preis! Das Schöne daran ist, dass wir Spaß an der Arbeit haben und so konzentriert und engagiert dahinarbeiten, dass der Tag wie im Flug vergeht. Dass sich der Fleiß unter einer Mars-Jupiter-Konjunktion finanziell auch lohnen kann, ist das Sahnehäubchen oben drauf.

Am Donnerstag wechselt dann Merkur in den Löwen und das kommt uns gerade recht. Denn wir ruhen uns nicht auf den Lorbeeren aus, sondern krempeln die Ärmel hoch und machen weiter. Jetzt erst recht!

Am Freitag zieht dann Mars die Bremse an, in dem er sich in einem Quadrat mit Saturn verbindet. Er tut das nicht, um uns zu ärgern oder unseren Erfolg zu schmälern, er tut es, damit wir nicht vergessen, dass unsere Kräfte Grenzen haben. Egal, ob jung oder alt, stark oder schwach – wir müssen zwischendurch ausruhen und Körper, Geist und Seele Achtsamkeit schenken. Also nutzen wir das Wochenende für ganz viel Entspannung und Ruhe. Vor allem am Sonntag macht es Sinn, daheim zu bleiben. Denn Mars und Uranus gehen nun ebenfalls ein Quadrat ein und da neigen wir dazu, Geld auszugeben, das wir gar nicht haben. Aber wer zu Hause chillt, spart Geld und Ärger.

