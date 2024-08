Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 18. August 2024

Das Mantra

"Ich behalte meine Finanzen im Blick."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute gibt es nur eine Konstellation zu beachten, aber die kann brandgefährlich werden, wenn wir sie ignorieren. Merkur steht nämlich in einem Quadrat zu Uranus und das kann finanziell großen Schaden anrichten, wenn wir nicht aufpassen. Vor allem auf Shopping-Seiten im Internet fallen wir auf das eine oder andere „Schnäppchen“ herein und schon stecken wir einer Abo-Falle oder geben zu viel Geld aus, ohne, dass uns das bewusst ist. Da hilft am besten: Geldbeutel nebst Kreditkarten in eine Schublade sperren und einfach zu Hause bleiben und relaxen. So kommen wir zur Ruhe, sparen Geld und sammeln Kraft für die kommende Vollmondwoche.