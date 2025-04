Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 16. April 2025

Das Mantra

"Ich nutze meine Ausstrahlung für mich und meine Anliegen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mittwoch kommt mit starken Aspekten und Verbindungen daher. Zum einen ist Merkur in den Widder gewandert, was uns hilft, selbstbewusst und mutig aufzutreten. Ganz besonders, wenn auch noch Mond und Pluto wirken. Wir wissen ganz genau, wo unsere Stärken liegen und was wir erreichen können. Wir bereiten uns gut auf Gespräche vor und brillieren. Das Mond-Trigon-Merkur schärft unseren Verstand, sodass wir uns klar und deutlich ausdrücken. Am frühen Morgen lohnt es sich, vor dem Aufstehen den Träumen von Mond und Neptun ein wenig nachzuhängen und sie zu analysieren.