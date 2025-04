Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 17. April 2025

Das Mantra

"Ich glaube nicht alles, was ich höre, sondern prüfe die Fakten."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute und morgen brauchen wir gute Nerven. Zum einen steht heute Merkur in Konjunktion zu Neptun und da ist es möglich, dass man uns gegen jemanden aufhetzen will. Man ist vielleicht neidisch, weil wir einen lieben Partner, eine große Wohnung oder ein höheres Gehalt haben und schon wird intrigiert. Da passen wir gut auf und lassen uns weder über den Tisch ziehen noch irgendwelche Märchen erzählen. Abends wird die Stimmung mit der Mond-Opposition-Jupiter dann wieder besser und wir sind stolz auf das, was wir geschafft haben.