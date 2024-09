Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 2. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich nehme mir Zeit fern vom Alltag"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der einzige Aspekt, den es zu beachten gibt, ist der harmonische Neumond (Sonnenfinsternis, exakt um 20.50 Uhr) in der Waage. Das ist die Gelegenheit, mit Dingen abzuschließen, die unser Herz erschweren. Lassen wir los, was nur Ballast für uns ist und unseren Seelenfrieden raubt. Und jetzt sollten wir auch den Menschen umarmen, den wir lieben. Oder dem, dem wir vertrauen, der uns schon lange auf unseren Weg begleitet. Die Magie von Neumond und schwarzer Sonne kann aus einer solchen Umarmung ein liebevolles Bündnis fürs Leben schmieden. Jetzt wird uns bewusst, was wir aneinander haben.