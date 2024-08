Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 21. August 2024

Das Mantra

"Ich nehme meine kreativen Ideen ernst!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch der Mond ist nicht gerade unser bester Freund am heutigen Mittwoch. Schon beim Aufstehen ist die Stimmung down und pessimistisch durch die Konjunktion zu Saturn. So gehen wir zerstreut (Mond-Quadrat-Jupiter) in den Tag und machen Fehler. Mond und Venus sorgen dafür, dass wir uns dann auch noch total unwohl fühlen. Vielleicht haben wir ein paar Gramm zugenommen und sehen das schon als Katastrophe. Und Mars greift dann auch noch das Immunsystem an. Erst die abendliche Verbindung von Mond und Uranus lässt uns aufatmen und lächeln.