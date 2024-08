Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 19. bis 25. August 2024

"Ich vermeide unnötige Streitigkeiten!"

Die Woche startet mit einem ereignisreichen Montag. Der Vollmond im Wassermann ermutigt uns, unsere Stärken und Talente zu entfalten, Grenzen auszutesten und neue Wege einzuschlagen. Das wird richtig aufregend. Gleichzeitig trifft die Sonne auf Merkur, was dabei hilft, dass wir kluge und gut durchdachte Entscheidungen treffen. Sonne und Merkur helfen Ihrem Glück ein bisschen auf die Sprünge, vor allem, wenn Sie sich selbst im Weg stehen. Als Nächstes verbindet sich auch noch am Montag Venus im Quadrat mit Jupiter und in Opposition mit Saturn. Das führt zu Spannungen im zwischenmenschlichen Bereich, die aufgrund finanzieller Rückschläge oder Sorgen ausbrechen. Streit ums Geld ist doch eigentlich unnötig. Bleiben wir also vorsichtig und hören auch mal auf Ratschläge von lieben Menschen. Die Sonne geht aber auch noch ein Quadrat zu Uranus ein und das kann recht chaotisch werden. Je flexibler und offen wir für neue Möglichkeiten bleiben, umso besser.

Am Dienstag herrscht dann ein Jupiter-Quadrat-Saturn. Auch das kann finanziell zur Katastrophe werden. Gewinn und Verlust liegen nah beieinander. Wer jetzt zu gierig wird, kann nur verlieren.

Ab Donnerstag betritt die Sonne dann das Sternzeichen Jungfrau. Das ist eine tolle Chance, um körperlich zu heilen. Reha-Maßnahmen, eine Kur oder einfach nur liebevolles Umgehen mit unserem Körper kann für Heilung und ein neues Wohlbefinden sorgen.

Freitag sorgt das Venus-Quadrat-Mars für Streit unter Liebespaaren. Es hilft, wenn wir uns ein wenig aus dem Weg gehen. Das Merkur-Sextil-Mars versöhnt uns ein wenig für die anstrengende Woche. Wir sind mutig und zielstrebig und dürfen auch stolz auf uns sein, dass wir alles so gut gemeistert haben.

Auch spannend: Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Sommer 2024 auf einen Blick

Sie möchten immer über aktuelle astrologische Ereignisse auf dem Laufenden gehalten werden? Dann folgen Sie jetzt unserem WhatsApp-Channel und erhalten Sie alle Horoskope und News direkt auf Ihr Handy.