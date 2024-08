Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 22. August 2024

Das Mantra

"Ich befasse mich mit der Gesundheit meines Körpers."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Ab heute steht die Sonne in der Jungfrau. Das sorgt für eine erdende und ruhigere Atmosphäre. Jetzt können wir uns neu sortieren und (um)organisieren falls nötig. Diese Jungfrau-Energien fordern uns auch dazu auf, in uns hineinzuhören und die Signale unseres Körpers wahrzunehmen. Lieber einmal öfter zum Arzt gehen, wenn es wo wehtut, als aus Angst vor einer Diagnose, Schmerzen in Kauf zu nehmen. Eine Reha-Maßnahme, eine Kur oder einfach nur eine Ernährungsumstellung oder Entgiftung können Wunder wirken und unserem Körper helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Wir haben nur den einen, drum sind wir gut zu ihm.