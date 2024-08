Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 25. August 2024

Das Mantra

"Ich gebe auch anderen recht!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Es lohnt sich, am heutigen Sonntag richtig früh aufzustehen und sich zumindest ein, zwei Stunden mit (beruflichen) Problemen zu befassen. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag arbeiten sollen. Aber an diesem Sonntagmorgen können wir mit viel Wissen und Überzeugungskraft glänzen – ohne dabei überheblich oder arrogant zu wirken. Man hört uns zu und ist beeindruckt. Das ist richtig toll. Sobald dann am Nachmittag die Mond-Merkur-Verbindung herrscht, sollten wir aber zur Ruhe kommen und auch den anderen Raum geben, um ihre Meinungen sagen zu können und ihnen auch mal recht zu geben.