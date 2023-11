Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 22. November 2023

Noch wichtiger als gestern ist der heutige Mittwoch. Pluto und Mars wecken Mut, Kraft und Ehrgeiz in uns. Wir haben ein Ziel vor Augen und folgen ihm. Die Sonne im Schützen ist dabei unser Luftschiff, mit dem wir dem Horizont entgegensegeln. Auch Neptun wirkt und was wir jetzt träumen, kann Wahrheit werden. Mit Mond und Pluto empfinden wir Gefühle doppelt so stark und so schön – es ist, wie ein Tag in einer Märchenwelt. Mars gibt uns zusätzlich körperliche Kraft und Mond und Sonne runden alles harmonisch ab.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de