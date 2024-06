Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 26. Juni 2024

Dieser Merkur-Mittwoch ist sehr wichtig für uns. Der Herrscherplanet der Zwillinge verbindet sich mit Saturn und das ist eine tolle Gelegenheit, um unser Umfeld mal genau zu durchleuchten. Wir brauchen nicht viele Menschen in unserem Leben zum Glücklichsein – aber wir brauchen Vertrauenspersonen und Herzensmenschen, die immer für uns da sind und uns in schwachen Stunden beistehen. Wir wählen so eine Person bewusst aus und setzen uns abends mit ihr zu einem Gespräch hin. Mond und Sonne sind dann auch dabei und sorgen für Harmonie und sehr wertvolle Stunden.

