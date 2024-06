Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 27. Juni 2024

Mitten in der Woche und zu früher Stunde spüren wir enorme Power. Die kommt direkt von Mond und Mars, die uns munter aus dem Bett springen lassen. Wir haben Lust auf Bewegung und Herausforderungen. Um sechs Uhr morgens schon an den nächsten See fahren und den Tag im kühlen Nass beginnen? Wieso nicht? Wir tanken Kraft und der Rest des Tages wird easy. Nur am späten Nachmittag machen Mond und Saturn etwas nachdenklich. Dann rufen wir jemanden an, von dem wir wissen, dass er uns zum Lachen bringt. Mond und Merkur sind dabei und lachen mit.

