Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 28. August 2024

Das Mantra

"Ich behalte das im Fokus, was wirklich wichtig ist!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mittwoch dürfte der schwierigste Tag der Woche werden, aber er ist machbar. Wir müssen uns nur immer wieder sagen, dass alles okay ist und wir einfach grad etwas nah am Wasser gebaut haben. Das ist gar nicht schlimm, denn ein paar Tränen sind wie ein Sommerregen, der alles wegwäscht, was angestaubt und unschön ist. Wenn wir uns also beim Aufwachen schon allein und ungeliebt fühlen, ist das dem Mond-Quadrat-Venus zuzuschreiben; und weil wir das wissen, nehmen wir es nicht so tragisch. Wenn dann auch noch Neptun wirkt, sehen wir uns in einem völlig falschen Licht. Am Nachmittag löst sich das aber in Wohlgefallen auf.