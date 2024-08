Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 29. August 2024

Das Mantra

"Ich höre auf das, was Venus mir zuflüstert!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Jetzt kommt wieder Schwung in die Bude - besser gesagt: Merkur! Er läuft wieder vorwärts und das erleichtert so einiges. Mit Venus und Neptun dürfen wir einen Blick in die Zukunft riskieren, und wir sehen Sterne zum Zungeschnalzen. Venus in der harmonischen Waage verscheucht Ängste und Sorgen und bringt uns wieder in die Balance. Wer hätte gedacht, dass wir plötzlich wieder voller Optimismus in die Zukunft schauen? Der Mond und Saturn unterstreichen das auch noch und stabilisieren unser starkes Fundament.