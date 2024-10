Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 9. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich nehme mir Zeit zum innehalten"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nach diesem euphorischen und glücklichen Dienstag, werden wir heute von Mond und Neptun wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Beide stehen im Quadrat zueinander und da kommen wir so richtig schwer aus dem Bett. Vielleicht sind wir auch zu lange am Feiern gewesen gestern - egal, wann wir ins Bett gekommen sind, wir sind so müde, dass jeder Schritt schwerfällt. Diese schwächenden Energien dürften sich zumindest den Vormittag über bemerkbar machen. Aber wir halten durch und geben unser Bestes. Dabei erwarten wir weder von uns noch von anderen Höchstleistungen.