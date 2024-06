Ihr Mantra des Tages für Montag: 1. Juli 2024

Der Mond und die (Juli)-Sonne kitzeln uns zärtlich wach und schon beim ersten Augenaufschlag haben wir gute Laune. So lässt es sich doch in eine neue Woche starten! Wir wirbeln durch den Tag und obwohl wir irgendwann müde werden, ignorieren wir die kleinen Warnzeichen. Durch die Mond-Konjunktion-Mars muten wir uns zu viel zu und das könnte sogar zu kleinen Verletzungen führen. Lieber gehen wir abends eine Runde spazieren, anstatt nach den Anstrengungen des Tages auch noch zu Joggen. Mond und Venus raten uns zur Tiefenentspannung im Liegestuhl oder in der Badewanne. Einfach mal durchatmen.

Lesen Sie auch: Portaltage 2024: Daten und Bedeutung der kosmischen Energien

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de