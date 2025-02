Ihr Mantra des Tages für Montag: 10. Februar 2025

Das Mantra

„Ich mache etwas aus meiner Kreativität!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Sobald Merkur im Quadrat zu Uranus steht, neigen wir dazu, mit Geld um uns zu werfen, das wir gar nicht haben. Dass das schon bald ein böses Erwachen geben kann, ist vorprogrammiert. Darum lesen wir am besten gar keine Angebote, öffnen keine Newsletter, die zu Hauf unser Mail-Postfach füllen und lassen uns auch von niemandem dazu überreden in ominöse Geschäfte zu investieren. Wir schützen uns und sagen: „Danke, aber nein danke!“ Wir nehmen die beschwingte Stimmung durch das Mond-Trigon-Neptun mit in den Tag und überlegen uns kleine Belohnungen für uns selbst, weil wir klug und richtig gehandelt haben.