Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 10. bis 16. Februar 2025

"Ich gehe mit Achtsamkeit durchs Leben und treffe gut überlegte Entscheidungen."

Im Großen und Ganzen liegt eine gute Woche vor uns mit vielen schönen Momenten und glücklichen Ereignissen. Was jeder Einzelne von uns daraus macht – das steht auf einem anderen Blatt.

Leider gibt es aber auch ein paar kritische Phasen: Gleich am Montag müssen wir Merkur im Auge behalten, denn er geht eine nicht ganz ungefährliche Verbindung mit Uranus ein. Da sitzt das Geld schon mal recht locker. Wer gerne im Internet shoppt, sollte jetzt seine virtuellen „Warenkörbe“ nicht zu voll machen. Durch die vielen bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten kommt der Schock oft erst nach Wochen, wenn die Ware auch nicht mehr zurückgeschickt werden kann. Fragen wir uns also bei jedem Kauf: Ist das wirklich nötig?

Am Dienstag steht dann auch noch die Sonne im Quadrat zu Uranus, und schon überschlagen sich die Ereignisse. Aber der Sonne-Uranus-Aspekt malt alles schwärzer, als es in Wahrheit ist. Nein, wir müssen nicht aus unserer Wohnung raus. Nein, die Firma versetzt uns nicht in eine andere Stadt. Und nein, der Partner will nicht wirklich aus der Beziehung ausbrechen.

Der Vollmond im Löwen wischt unsere Befürchtungen schon am Mittwoch energisch beiseite. Unsere Zuversicht ist zurück und die Ängste von gestern können uns gestohlen bleiben.

Jetzt freuen wir uns auf den Valentinstag. Und wer an diesem Tag wirklich alleine ist, hat durch Merkur in den Fischen gar kein Problem damit. Es gibt so viel Liebe auf der Welt, und man findet sie auch außerhalb von Beziehung und Partnerschaft. Merkur öffnet uns die Augen, um diese Liebe zu entdecken. Sie ist bestimmt ganz in unserer Nähe. Wir wollen diese Liebe in unserem Leben willkommen heißen!