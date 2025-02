Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 16. Februar 2025

Das Mantra

„Ich genieße es, dass der Mond und Jupiter mich strahlen lassen!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Setzen wir uns heute mal ganz in Ruhe hin und lassen die Woche Revue passieren. Was war gut? Was hat uns glücklich gemacht? Wo haben wir mit Problemen gekämpft und wie sind wir damit umgegangen? Bei all diesen Fragen sind Mond und Jupiter dabei und zeigen uns, dass wir ganz viel richtig gemacht haben und wir uns durchaus mal selbst auf die Schulter klopfen dürfen. Natürlich verschwinden Sorgen und Nöte oder Kummer deswegen nicht einfach so. Wir müssen weiterkämpfen und das Leben so annehmen, wie es uns begegnet. Wer ständig jammert und sich vergleicht, verpasst die schönen Dinge, die meist direkt vor unserer Nase liegen.