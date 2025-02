Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 11. Februar 2025

Das Mantra

„Ich vergleiche mich nicht mit anderen, sondern freue mich über das, was ich habe!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Gestern war es Merkur, heute ist es die Sonne, die ein Quadrat mit Uranus eingeht. Und das macht die Situation nicht unbedingt besser. Ereignisse können sich überschlagen – im Großen wie im Kleinen und im Guten wie im Schlechten. Wir haben das Gefühl, dass eine Lawine auf uns zurollt, und können kaum atmen vor Angst. Gut, dass auch noch Mond und Jupiter da sind und dem ganzen die Schärfe nehmen können. Der Glücksplanet strengt sich an und versucht, dass wir auch in noch so verfahrenen Situationen das Licht am Ende des Tunnels sehen. Also geben wir nicht auf!