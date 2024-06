Ihr Mantra des Tages für Montag: 10. Juni 2024

Der Montag sollte reibungslos bzw. recht entspannt werden. Es herrschen keine relevanten Aspekte; so müssen wir eigentlich nur den zunehmenden Mond im Löwen ein wenig im Auge behalten. Das kann sich negativ auswirken, wenn wir zu hohe Ansprüche an uns und an andere stellen. Andererseits verleiht dieser Mond auch ein starkes Selbstvertrauen und viel Mut. Damit kann man doch was anfangen! Wir schauen heute nicht nur auf unsere eigenen Bedürfnisse. Nein, wir beobachten unsere Mitmenschen ganz bewusst und helfen, falls nötig, ohne dass man uns darum bitten muss. So nutzen wir den Start in diese Woche dafür, um Kompromisse zu schließen und lieb zu sein.

Lesen Sie auch: Portaltage 2024: Daten und Bedeutung der kosmischen Energien

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de