Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 11. Juni 2024

Der gestrige Tag war die Ruhe vor dem Sturm. Heute provozieren Mars und Pluto und schon wird aus einer kleinen Mücke ein Elefant gemacht. Streit am Frühstückstisch ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Es wird im Job genauso weitergehen. Am frühen Nachmittag helfen Sonne und Mond, das Schlimmste zu verhindern. Wir reichen einander die Hand – wenn auch ein wenig unwillig. Abends fordern uns Mond und Venus auf, dass wir ausspannen, vielleicht am See oder in der Sauna. Das beruhigt die Nerven. Leider nicht lang. Mond und Uranus sorgen später erneut für Unruhe.

