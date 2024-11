Ihr Mantra des Tages für Montag: 11. November 2024

Das Mantra

„Nur, wenn ich mich selbst liebe, können mich auch andere lieben.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das ist die schönste Nachricht von den Sternen in dieser Woche: Wahre Liebe kann niemand zerstören, denn sie wird alle Widerstände überstehen und zusammenführen, was zusammengehört. Dafür sorgt nun Venus im Steinbock. Mond und Jupiter stehen allerdings gleichzeitig im Quadrat, was uns in die Irre führen könnte. Wir verwechseln Liebe mit Besitz und engen andere ein. Mond und Sonne weisen uns dann sanft darauf hin und flüstern uns zu, dass wir Vertrauen haben sollten. Vertrauen vor allem in uns selbst – aber auch in die Menschen, die uns nahestehen.