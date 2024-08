Ihr Mantra des Tages für Montag: 12. August 2024

Das Mantra

"Jetzt sorge ich für Ordnung!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Woche sollte mit einem recht entspannten Montag beginnen. Wir sind ausgeruht und haben gute Laune und gehen ganz konzentriert unserer Arbeit und unseren Pflichten nach. Wir kommen so gut voran, dass wir relativ früh mit allem fertig sind und Feierabend machen können. Das haben wir dem Mond-Trigon-Saturn zu verdanken. Allerdings treffen dann in den frühen Abendstunden Sonne und Mond in einem Quadrat aufeinander und das verdirbt die gute Stimmung schnell. Wir reiben uns an unseren Mitmenschen, suchen förmlich Streit, weil wir glauben, uns dadurch abzureagieren. Da täuschen wir uns aber.