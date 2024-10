Ihr Mantra des Tages für Montag: 14. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich lasse mich nicht provozieren."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nach dem schwierigen Sonntag würden wir beim Universum am liebsten einen Beschwerdebrief einreichen: Wann kommt mein Glück zurück?! Die Sterne erhören uns. Besser gesagt: Die Sonne verbindet sich mit Glücksplanet Jupiter und das löst so manches Problem in Luft auf. Das Sonne-Quadrat-Mars schickt uns aber dann ein Riesenpaket voll Ärger und Aggression ins Haus. Finger weg, nicht öffnen, dann bleibt alles gut! Abends, wenn sich der Mond mit Saturn verbindet, stellen wir uns ein wenig ängstlich die Frage, ob wir unser Glück überhaupt verdient haben. Ja!