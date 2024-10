Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 20. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich bleibe im Hier und Jetzt mit meinen Gedanken!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das war eine sehr ereignisreiche Woche und wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob alles wirklich gut war oder ob wir uns die Dinge teilweise nur schönreden. Diese Zweifel kommen direkt von der Mond-Verbindung zu Saturn. Sie stehen im Quadrat zueinander und wecken völlig irrationale Ängste. Was tun wir dagegen? Wir gehen raus in die Natur. Wir atmen tief die gute Luft ein, laufen durch bunte und farbenfrohe Herbstwälder, kicken das Laub vor uns her und genießen mit allen Sinnen, was diese wunderschöne Erde zu bieten hat. Da haben Mond und Saturn einfach nichts mehr zu melden.