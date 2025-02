Ihr Mantra des Tages für Montag: 3. Februar 2025

Das Mantra

"Ich gehe kein Risiko ein, dessen Ausgang komplett unklar ist."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch wenn der Montag nicht ganz einfach wird, wartet in dieser ersten Februarwoche jede Menge Schönes und Tolles auf uns. Heute müssen wir einfach darauf achten, dass wir uns nicht überschätzen und überanstrengen. Wir neigen dazu, unsere Kräfte zu überfordern und das kann Körper, Geist und Seele schaden. Vor allem, wenn wir in den letzten Tagen vielleicht ein wenig gekränkelt haben, zwingen wir uns heute schon wieder in die Arbeit, weil wir allzu pflichtbewusst sind und niemanden im Stich lassen wollen. Das ist aber ganz falscher Ehrgeiz. Niemand hat was von uns, wenn wir am Ende komplett zusammenklappen und ausfallen.