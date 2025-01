Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 01.02.2025 ein aufregendes erstes Februar-Wochenende!

Nachdem Sie sich am Samstag erst einmal um Ihre Pflichten kümmern, nutzen Sie am Sonntag Ihre Zeit, dem Alltag zu entfliehen und abzuschalten. Das geht am besten, wenn man etwas Kreatives macht. Nutzen Sie diesen letzten Tag der Woche, um sich zu entspannen und im Hier und Jetzt zu sein. Gemeinsam mit Ihren Freund*innen können Sie es sich zu Hause gemütlich machen und sich einfach mal an unterschiedlichen Projekten ausprobieren. Malen? Basteln? Schreiben? Trauen Sie sich, sich zu entfalten.

Tipp der Sterne für das Wochenende: Lassen Sie alles, was Sie im Alltag beschäftigt, in Ihr Werk einfließen. So räumen Sie auf und schaffen Platz für Neues.