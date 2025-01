Diese 4 Sternzeichen verwirklichen mit dem Wassermann-Neumond am 29. Januar 2025 ihre Träume!

Am 29.01.2025 um 13.36 Uhr erwartet uns der erste Neumond des Jahres und dieser schenkt uns die Möglichkeit, neue Vorhaben und Ziele für die kommenden Monate zu planen. Unterstützt werden wir dabei durch die Energien des Wassermanns, in dessen Zeichen der Neumond stattfindet. Er hilft uns zu erkennen, was in unserem Leben nach Veränderung verlangt, und zeigt uns Lösungen auf, wenn wir vor Hindernissen stehen.

Nutzen wir also diese Zeit, um in uns hinein zu hören und herauszufinden, was unsere Träume sind. Dank des Wassermann-Neumonds finden wir die nötige Kraft, um einen Neustart zu wagen, ob im Job, in der Liebe oder in anderen Lebensbereichen.

Vor allem vier Sternzeichen können mit dem bevorstehenden Neumondereignis auf große Veränderungen hoffen. Gehören Sie auch dazu?

