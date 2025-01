Venus im Widder ab dem 04.02.2025: Auf diese 3 Sternzeichen warten jetzt Wochen der Leidenschaft!

Wenn Liebesplanet Venus jetzt in den Widder wechselt, verbreitet diese Konstellation eine sehr dynamische Stimmung in unserem Dating-Leben. Wir sind neugierig, wollen uns ausprobieren und haben den Mut, unsere Gefühle offen zu kommunizieren und für uns selbst einzustehen. Das führt unter anderem dazu, dass wir uns jetzt bereitwillig auf heiße Flirts einlassen und unsere Chancen, jemanden neuen kennenzulernen, sehr gut sind! Denn am Ende braucht man immer eine große Portion Mut für die Liebe und das ist genau das Geschenk, was uns die Widder-Venus jetzt schenkt.

Vergessen Sie nicht, dass auch der Valentinstag in diese Widder-Venus-Saison fällt. Wenn Sie Single und auf der Such nach einem Date sind, dann sollten Sie sich jetzt auf die dynamischen Energien einlassen und Ihrem Herzensmenschen Ihre Gefühle offenbaren. Was soll schon passieren?

Lesen Sie auch: Das Chinesische Liebeshoroskop 2025: Die besten Partner*innen und Liebestage