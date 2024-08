Ihr Mantra des Tages für Montag: 2. September 2024

Das Mantra

"Ich schenke all meinen Mitmenschen um mich herum Liebe."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Erinnern wir uns an den letzten Samstag: Da hat uns das Universum einen Tag voller Ruhe und Entspannung geschenkt. Keine störenden Aspekte, nichts, was unseren Tag trüben oder uns ärgern konnte. Heute wird das ähnlich ablaufen. Der Mond und die Sterne fordern uns auf, diese geschenkten Stunden richtig zu nutzen. Und zwar für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben. Es zählen nicht die Markenklamotten im Schrank, das schnittige Cabrio in der Garage oder die teurere Uhr am Handgelenk. Nein, es zählen die Menschen in unserem Umfeld, die ein Lächeln in unser Gesicht zaubern. Wir pflegen diese Verbindungen mit viel Herz.