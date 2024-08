Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 2. bis 8. September 2024

"Ich gehe überlegt vor."

Der Start in den September kann die eine oder andere Schwierigkeit mit sich bringen. Aber mal ehrlich: Das sind wir doch gewöhnt. Kaum läuft mal etwas richtig rund, kriegt man auch schon wieder einen Dämpfer. Das kann einerseits daran liegen, weil es uns so schwerfällt, dem Glück zu vertrauen. Aber es ist auch oft genug so, dass Neider und Rivalen uns das Leben absichtlich schwer machen.

Genau das ist auch die Gefahr am Dienstag, wenn sich Mars und Neptun im Quadrat verbinden. Das ruft Lügner und Betrüger aufs Parkett. Darum ist jetzt Vorsicht die Mutter der Porzellan­kiste. Allzu gute Angebote oder (falsche) Schmeicheleien durchleuchten wir misstrauisch. Sehr hilfreich ist dabei der Neumond in der Jungfrau, der uns zeigt, welche Chancen und Möglichkeiten lohnenswert sind und welche sich als Illusionen entpuppen werden. Wir hören auf unser Bauchgefühl und liegen damit richtig.

Am Donnerstag wandert der Powerplanet Mars in den Krebs und das kann richtig kuschelig werden. Gefühle sind sehr stark und es tut auch gut, ihnen einfach mal nachzugeben und sich fallen zu lassen.

Am Samstag müssen wir gut auf die Merkur-Energien achten. Denn zusammen mit Uranus kann er uns tatsächlich ins finan­zielle Verderben stürzen. Das ist gemein, aber wenn wir uns davon nicht zu sehr beeinflussen lassen, lachen wir am Ende nur darüber. Wir verschanzen uns einfach ein wenig und geben kein Geld aus. Auch das Shoppen im Internet ist strengstens untersagt. Zu schnell tappen wir in die Abo-Falle oder kaufen teureren Krimskrams, den wir gar nicht brauchen.

Am Sonntag wünschen sich Sonne und Saturn, dass wir Verantwortung für unser Tun, für unser Leben, für unsere Mitmenschen übernehmen. Das ist doch eine schöne Aufgabe, der wir mutig und voller Kraft nachgehen.