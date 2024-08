Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 8. September 2024

Das Mantra

"Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Handeln und Denken."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute sollten wir auf die Sonne und Saturn hören, die uns auffordern, zu dem zu stehen, wer wir sind und was wir tun. Wenn uns das schwerfällt, müssen wir überdenken, was wir falsch machen. Warum stehen wir nicht hinter unserer Meinung und unserem Leben? Weil wir insgeheim wissen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Mond und Saturn helfen uns dabei, Vertrauen in eine höhere Macht zu haben, die uns Wegweiser aufstellt, denen wir beherzt folgen. Mond und Sonne gefällt das und wir merken , dass wir vielleicht falsch abgebogen sind, aber dass das Universum ein zuverlässiges Navi ist.