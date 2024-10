Ihr Mantra des Tages für Montag: 21. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich höre auf meinen Körper und gebe ihm das, was er braucht!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Einstieg in diese vorletzte Oktoberwoche ist noch relativ ruhig und wir haben gute Laune. Mond und Jupiter gehen mit uns in den Vormittag und geben uns das Gefühl, dass wir alles schaffen können, was wir uns vornehmen. Leider hält das nicht allzu lange an. Wenn am späten Abend das Mond-Quadrat-Neptun wirkt, kriegen wir einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Tage. Wir haben kaum Kraft und schleppen uns mit Müh und Not ins Bett, wo dann trotz Müdigkeit an Schlaf erstmal nicht zu denken ist. Dunkle Vorahnungen machen uns Angst. Eine Tasse Baldriantee beruhigt die Nerven.