Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 22. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich denke gut nach, bevor ich handle!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Verbindung von Merkur und Saturn lässt uns wieder klarer sehen und das gibt Hoffnung. Da bietet sich die eine oder andere Chance, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Vor allem beruflich können wir endlich einer Situation entfliehen, die uns schon lange zu schaffen macht. Ein neuer Job, neue Herausforderungen geben uns Mut. Bei all dem müssen wir aber unbedingt das Quadrat von Sonne und Pluto im Auge behalten. Pluto will uns kleinkriegen, will, dass wir uns in die Opferrolle fügen. Also bitte höchste Vorsicht vor dieser Pluto-Falle! Wir vertrauen auf unsere Stärke und unser Selbstbewusstsein.