Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 21. bis 27. Oktober 2024

"Ich glaube auch in schwierigen Zeiten daran, dass alles gut wird!"

Tatsächlich ist in dieser Woche der Mond nicht unser bester Freund. Er geht viele negative Verbindungen ein, die uns diese Tage erschweren. Im Gegenzug wirken aber starke Planetenverbindungen, die so einiges wieder gutmachen.

Den Anfang macht am Dienstag Merkur, der sich im Trigon mit Saturn verbindet. Da wird einem so einiges klarer, was in letzter Zeit vielleicht irgendwie im Nebel lag. Entscheidungen können gefällt werden und wir machen Nägel mit Köpfen. Das sollte schon mal einen großen Schritt vorwärtsbringen. Besonders beruflich kann sich da jetzt so „kurz“ vorm Jahresende noch etwas ergeben, mit dem wir nicht gerechnet haben. Die einzig schwierige Planetenkonstellation bilden auch am Dienstag Sonne und Pluto. Das kann im Kleinen wie im Großen richtig schlimm werden. Menschen, die an der Macht sind, nutzen dies aus. Es wird mit den Säbeln gerasselt. Das kann der Chef sein, der einem noch mehr Arbeit aufdrängt, obwohl man sowieso schon am Limit ist. Oder Partner droht mit Trennung, wenn es nicht nach seinem Kopf geht. Auch Politiker sind nun nicht davor gefeit, Ihre Machtposition auszunutzen. Damit kann sich die eine oder andere schwierige Situation z. B. im Nahen Osten erneut zuspitzen. Die Sonne im Skorpion kann das zusätzlich anheizen.

Gut, dass am Freitag Mars und Uranus wieder etwas mehr positive Energien bringen. Durch diese Verbindung löst sich viel Verkrampftes fast ganz von alleine und wir haben das Gefühl, wieder leichter atmen zu können. Wir sehen einen Ausweg aus einem Dilemma und zögern auch nicht, eine neue Richtung einzuschlagen. So machen wir das Beste aus dieser durchwachsenen Herbstwoche.