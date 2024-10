Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 27. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich glaube an mich und daran was ich kann!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Leider wird auch der heutige Sonntag nicht unbedingt besser werden. Wir empfinden das Mond-Quadrat-Venus als einen recht runterziehenden Faktor. Da reicht ein Blick in den Spiegel und schon ist die Laune weg. Die Haare sitzen nicht, die Jeans kneift schon wieder und irgendwie können wir uns selbst nicht leiden. Wie oft ist es uns schon so ergangen? Und immer wieder sind wir unzufrieden mit uns selbst, anstatt den tollen Menschen zu sehen, der wir sind. Mond und Saturn verstärkt am Abend auch nochmal extra unsere Unsicherheiten, Ängste und Zweifel. Wir gehen ins Bett und sind froh, dass morgen ein neuer Tag ist.