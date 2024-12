Ihr Mantra des Tages für Montag: 23. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich schmiede jetzt schon Pläne für das nächste Jahr!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer trotz Weihnachtsurlaub ganz früh aus den Federn springt, wird heute jede Menge erledigt kriegen – und umso weniger Stress hat man dann morgen. Der Mond weckt uns zusammen mit Mars auf und da juckt es uns in den Fingern. Wir wollen fleißig sein und sind auch ganz schön ehrgeizig. Es macht uns nicht mal was aus, wenn wir tatsächlich noch die eine oder andere Überstunde machen sollten. Am Abend trifft der Mond dann auf Merkur und das ist eine tolle Gelegenheit, sich so kurz vor Heiligabend noch mit jemandem zu versöhnen oder ein wichtiges Gespräch zu führen. Auch eine Entschuldigung kommt gut an.