Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 29. Dezember 2024

Das Mantra

„Meine innere Unruhe bringt mich nicht aus dem Konzept!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Obwohl man bei Neumond eher keine Schlafstörungen hat – an diesem letzten Sonntag im Jahr und dem bevorstehenden Neumond morgen, sind wir schon sehr früh hellwach und können nicht mehr einschlafen. Was spricht also dagegen, noch in der Dunkelheit aufzustehen und vielleicht einen Spaziergang zu machen? Das kann um diese Zeit ein ganz besonderen Zauber und eine heilende Stille haben. Und danach schmeckt ein großes Frühstück doppelt so gut. So schaffen wir aus etwas Negativen etwas Tolles und wir nehmen uns vor, das auch in Zukunft mit schwierigen Energien so zu machen.