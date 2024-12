Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 23. bis 29. Dezember 2024

"Ich weiß, dass ich in schweren Zeiten immer stärker werde!"

Freuen wir uns zusammen auf einen zauberhaften Heiligabend und ein paar ruhige und friedliche Feiertage. Das Universum, die Sterne, der Mond – sie tragen und beschützen uns und, wenn wir nur ein bisschen mithelfen, werden es unvergessliche und schöne Stunden.

Obwohl am Mittwoch der Glücksplanet Jupiter auf Saturn in einem Quadrat trifft, muss das die Feiertage nicht gleich verderben. Ganz im Gegenteil. Es kann eine Zeit des Lernens und der Weiterentwicklung sein. Wir erleben vielleicht sogar einen schmerzhaften Verlust. Das kann etwas Materielles sein oder ein Geldgeschäft platzt. Es kann sein, dass wir uns von einem Menschen trennen müssen, von dem wir gedacht haben, dass er uns niemals enttäuschen wird – und genau das ist passiert. Egal, womit wir uns auseinandersetzen müssen, wir sehen trotzdem, dass auf die Dunkelheit immer Licht folgt und wir akzeptieren, was uns das Schicksal auferlegt. Und dadurch gewinnen wir ganz viel. Wir werden stärker und selbstbewusster.

Und vor allem, wenn wir Angst haben vor finanziellen Engpässen, können wir schon am Freitag auf die Merkur-Opposition-Jupiter hoffen. Entweder stellen wir fest, dass alles nur halb so schlimm ist, wie gedacht. Oder wir bekommen die Nachricht von einem Gewinn, einer Erbschaft oder einem nachträglichen Weihnachtsbonus. Alles ist möglich.

Leider hat sich Venus, die uns in den letzten Wochen so viel Liebe gebracht hat, ein wenig gegen uns gewandt. Sie trifft am Samstag im Quadrat auf Uranus. Da kann die rosa Seifenblase platzen. Aber auch das ist am Ende „nur“ gut für uns, weil uns einiges erspart bleibt. Wir sehen in diesen Weihnachtstagen die Lichter und das Strahlen in den Augen der Menschen und das macht uns glücklich – egal, was kommt. Frohe Weihnachten!