Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 24. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich genieße die Stunden mit meinen Lieben!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Am heutigen Heiligabend könnte der Mond keine schönere Verbindung eingehen als ein Trigon mit Venus. Dazu steht er auch noch in der Waage. Unsere Gebete für Liebe, Frieden und Harmonie auf der Erde können nun erhört werden. Jeder kann im Kleinen für sich ganz viel dafür tun, dass dieser 24. Dezember etwas ganz Besonderes wird. Und hoffentlich finden auch die Länder, in denen Krieg und Unruhen herrschen ein wenig Frieden. Alles Schreckliche auf dieser Welt ist von Menschen gemacht und wenn wir uns das verinnerlichen, fällt es uns vielleicht leichter, negative Emotionen, wie Neid, Hass und Wut loszulassen.