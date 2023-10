Ihr Mantra des Tages für Montag: 23. Oktober 2023

Wir spüren ja schon seit letzter Woche, dass ganz besondere Tage vor uns liegen. Sobald die Sonne in den Skorpion gewandert ist, haben wir Antennen für Magie, Sternenzauber und die Dinge, die sich nicht erklären lassen. Das ist faszinierend und wenn wir das zulassen, hineinsinken in diese Magie, wird das wirklich eine magische Zeit. Durch das Mond-Quadrat-Uranus sind wir allerdings auch ein wenig unruhig und unsicher. Was kommt da auf uns zu? Wird es gut sein? Wir vertrauen auf die Weisheit des Universums und nehmen die Hilfe an und hören auf die Botschaften, die uns aus weiter Ferne zugeflüstert werden.

