Ihr Mantra des Tages für Montag: 24. März 2025

Das Mantra

„Ich kann andere nur von mir überzeugen, wenn ich an mich selbst glaube!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir starten mit Sonne und Merkur recht selbstbewusst in den Montag. Wir stehen bombenfest zu unserer Meinung und können andere auch davon überzeugen. Stark! Morgens, wenn sich Mond und Uranus treffen, geht es darum, schnell und spontan auf Ereignisse zu reagieren. Am Nachmittag hören wir dann das leise Flüstern von Mond und Neptun. Sie lenken unseren Weg in die richtige Richtung. Alles, was wir tun müssen, ist, auf unsere Intuition zu hören. Und am Abend wird es dann gefühlig mit Mond und Venus.