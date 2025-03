Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 25. März 2025

Das Mantra

„Mein Leben ist lebenswert!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute gibt es nur einen Mondaspekt zu beachten, der kann aber Glück bringen. Wenn ein Mond-Trigon-Jupiter wirkt, ist es nicht verkehrt, mal wieder einen Lottoschein auszufüllen. Wählen Sie doch einfach Ihre Glückszahlen im Horoskop Ihrer Astrowoche. Falls es Geld ist, das Sie glücklich macht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für die einen ist es die Heilung nach einer langen Krankheit. Andere finden das Glück in einem liebevollen Partner, in guten Freunden oder im treuen Haustier. Machen Sie sich ernsthafte Gedanken, was Sie wirklich glücklich macht, und sagen Sie es dem Mond und Jupiter. Sie werden zuhören und Sie Ihrem Glück näherbringen.