Ihr Mantra des Tages für Montag: 27. November 2023

Der Vollmond in den Zwillingen und das Merkur-Quadrat-Neptun läuten eine mitunter recht problematische Woche ein. Wir sind gereizt (Vollmond) und andere Menschen nerven einfach schon, wenn sie nur „guten Morgen“ sagen. Wir würden am liebsten den Tag allein verbringen. Was uns auch vor größeren Merkur-Lügen beschützen könnte. Einerseits nehmen wir es selbst nicht so genau mit der Wahrheit und andererseits fallen wir auf Lug und Trug schnell herein. Gut, dass Mond und Mars für ein bisschen positiven Schwung sorgen. Wir gehen joggen und laufen Merkur einfach davon.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de