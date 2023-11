Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 27. November 2023 bis 3. Dezember 2023

"Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen."

Und schon ist der Dezember da. Der letzte Monat im Jahr 2023. Die Zeit der Stille, des Friedens und der Liebe – sollte man meinen. Und das wünschen sich die meisten Menschen auch. Doch für viele von uns ist die Adventszeit die stressigste und lauteste Zeit im Jahr. Genauso fängt die Woche an: mit Pauken und Trompeten oder besser gesagt, mit einem quirligen, launischen Vollmond in den Zwillingen. Die allgemeine Stimmung ist gereizt, man hat vielleicht auch schlecht geschlafen und Streit ist quasi vorprogrammiert. Dazu steht auch noch der Herrscherplanet der Zwillinge, Merkur, in einem gefährlichen Quadrat zu Neptun. Da ist eine Lüge schnell geboren und geglaubt – und infolge dessen kann es jetzt schon das Weihnachtsfest trüben.

Merkur ist nun generell wieder sehr präsent. Doch nicht nur im negativen Sinn. Gerade jetzt, wo zum Jahresende das Geld oft knapp wird, setzt er sich für uns ein.

Am Donnerstag macht er das zusammen mit Pluto (Halbsextil) und damit haben wir ein gutes Näschen für die eine oder andere rentable Investition. Am Freitag wandert Merkur dann auch noch in den Steinbock und das wiederum hilft uns dabei, die Finanzen so zu ordnen, dass genug in der Weihnachtskasse ist, aber dass auch im neuen Jahr noch etwas von unserem Ersparten übrig ist. Wir müssen also nicht auf alle Wünsche verzichten, sondern einfach nur klug haushalten.

Am Samstag gibt Merkur erneut den Ton an, indem er sich mit Saturn in einem Sextil trifft. Die zu Wochenbeginn erzählten Lügen werden nun geklärt – ob wir das wollen oder nicht. Im Grunde ist es aber von Vorteil, denn mit der Wahrheit fährt man einfach am besten. Den Sonntag beschließen Venus und Pluto, da kocht das Blut, da brodelt die Leidenschaft und zwar in einem denkbar schlechtem Quadrat. Eifersucht kann nun unsere Liebe zerstören.

