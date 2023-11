Vollmond im November 2023: Das macht den Nebelmond in den Zwillingen so besonders!

In diesem Jahr steht der Vollmond im November im kommunikativen Luftzeichen Zwillinge. Wenn der Vollmond in einem Sternzeichen steht, werden die Energien dieses auch auf die anderen Tierkreiszeichen übertragen. Zwillinge sind beispielsweise für ihre heitere Art und ihren wachen Freigeist bekannt. Der Vollmond in den Zwillingen sorgt also für gute Stimmung und eine allgemein fröhliche Atmosphäre.

Da Zwillinge die Herausforderung und Abwechslung lieben, eignet sich dieser Vollmond ebenfalls besonders gut als Startschuss für neue Projekte! Ende November, wenn die Tage kürzer werden und sich die Energiereserven des Jahres dem Ende zu neigen, lädt uns der Zwillinge-Mond mit neuer Kraft auf und wir haben den Elan, den wir benötigen, um in diesem Jahr noch den ein oder anderen wichtigen Punkt von unserer To-do-Liste zu streichen.