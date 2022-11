Rückläufige Planeten: Ihre Bedeutung im Geburtshoroskop

Was versteht man unter Rückläufigkeit von Planeten?

Die Planeten bewegen sich am Himmel bzw. im Horoskop normalerweise gegen den Uhrzeigersinn, im Lauf des Tierkreises. Diese Bewegung von Ost nach West aus Sicht der Erde nennt man Direktläufigkeit.

Von Zeit zu Zeit scheint es jedoch auch, als würden die Planeten am Himmel umkehren und rückwärtslaufen. Das nennt man Rückläufigkeit. Die Rückläufigkeit ist aber nur scheinbar. Sie ist eine optische Täuschung. Relativ leicht vorstellbar ist der optische Effekt der Rückläufigkeit von Merkur und Venus, der beiden Planeten, die sich innerhalb der Erdumlaufbahn um die Sonne bewegen.

Wenn Merkur und Venus sich aus Sicht der Erde hinter der Sonne bewegen, erscheinen sie direktläufig. Wenn sie sich aus Sicht der Erde aus dem hinteren Bereich der Sonne vor die Sonne bewegen, sieht es aus, als würden sie am Himmel umdrehen und rückwärtslaufen. Bei Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto, die außerhalb der Erdbahn die Sonne umkreisen, kommt es zur scheinbaren Rückläufigkeit, wenn die Erde schneller ist und sie eine ungefähre Opposition zur Sonne bilden.

Rückläufiger Merkur: Die Bedeutung für das Zeitgeschehen

Die Rückläufigkeit Merkurs und ihre Bedeutung für das Zeitgeschehen kennt eigentlicher jeder, der sich etwas näher mit der Astrologie befasst. Der rückläufige Merkur hat deshalb so eine große Bedeutung und Auswirkung auf uns, weil er sinnbildlich für vieles steht, was in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat: Handel, Geschäft, Kommunikation, Wissen...



Daher sollten in der Zeit des rückläufigen Merkurs folgende Dinge vermieden werden:

Größere Investitionen Wichtige Events wie z.B Hochzeiten, Taufen etc. Impulsive und unüberlegte Entscheidungen Verträge abschließen Existenzgründung

Wann ist Merkur rückläufig?

Lesen Sie hier alle Details für 2022 und 2023.

Auch, wenn es zu der Rückläufigkeit der anderen Planeten längst nicht so viele Informationen gibt wie zum Merkur, gibt es doch einige Aufschlüsse. Das bedeuten die rückläufigen Planeten:

Rückläufige Planeten und ihre Bedeutung

Rückläufiger Mars



Richtet seine Energien in die gegenteilige Richtung und entzieht den Sternzeichen Energie

Ändert unser Wollen

Ändert unsere Aktivitäten

Wann ist Mars rückläufig?



Ungefähr alle zwei Jahre müssen wir damit rechnen, dass Mars für 60 bis 80 Tage rückläufig ist.

2022/23: 30. Oktober 2022 bis 13. Januar 2023

Mars in den Häusern: Er schenkt Willenskraft, Mut und Risikofreude

Rückläufige Venus



Heikle Probleme lösen

Eine Versöhnung bringen

Zwei liebende zusammenführen, die sich einst aus den Augen verloren haben.

Wann ist Venus rückläufig?



Etwa alle 1,5 Jahre ist Venus rückläufig. Diese Phase dauert ca. zwischen 40 und 44 Tagen.

2023: 23. Juli bis 4. September 2023

Venus in den Häusern: Sie schenkt Liebe, aber auch Geld

Rückläufiger Jupiter



Deutet an, dass größere Vorhaben und jede Form von Expansion ins Stocken geraten

Wir noch einmal in uns gehen sollten, um zu erkennen, was uns wirklich Glück und Erweiterung im Leben bringt

Wann ist Jupiter rückläufig?

Anders als zum Beispiel Merkur ist Jupiter nur einmal alle 13 Monate für ungefähr vier Monate rückläufig.

2023: 4. September bis 31. Dezember 2022

Jupiter in den Häusern: Er schenkt Optimismus und positive Gedanken

Rückläufiger Saturn



Kann Begegnungen mit der Vergangenheit bringen

Alte Probleme aufleben lassen, weil sie noch nicht ausreichend bewältigt sind

Wann ist Saturn rückläufig?

Zwischen zwei Phaseen, in denen Saturn rückläufig ist, liegen ungefähr 12,5 Monate. Eine Phase dauert in etwa 4,5 Monate an.

2023: 17. Juni bis 4. November 2023

Saturn in den Häusern: Er kann uns zu großen Erfolgen führen

Rückläufiger Uranus



Weckt in uns das Bedürfnis nach mehr Freiheit, die wir nicht haben oder die uns genommen wurde.

Wann ist Uranus rückläufig?

Alle 12 Monate ist Uranus für wiederum fünf Monate rückläufig.

2022/2023: 24. August 2022 bis 22. Januar 2023

24. August 2022 bis 22. Januar 2023 2023: 29. August 2023 bis 27. Januar 2024

Uranus in den Häusern: Mit ihm streben wir die Unabhängigkeit an

Rückläufiger Neptun



Zieht uns besonders stark in die innere und geistige Welt hinein

Kann Süchte aufleben lassen, die bereits bewältigt schienen

Wann ist Neptun rückläufig?

Ebenso wie Uranus ist auch Neptun nur alle 12 Monate rückläufig. Diese Phase dauert bei diesem Planeten allerdings fünf Monate und sechs Tage.

2022: 28. Juni bis 4. Dezember 2022

28. Juni bis 4. Dezember 2022 2023: 30. Juni bis 6. Dezember 2023

Neptun in den Häusern: Er ist der Planet der Künstler und Kreativen

Rückläufiger Pluto



Hinweis auf schicksalshafte Veränderungen

Umbrüche

Wann ist Pluto rückläufig?

Pluto schließt sich ebenfalls dem 12-Monats-Rhythmus an. Er ist dann für fünf bis sechs Monate rückläufig.

2023: 1. Mai bis 11. Oktober 2023

Pluto in den Häusern: Mit ihm kann man über sich hinauswachsen

Rückläufige Planeten: Ihre Bedeutung im Geburtshoroskop

Ein Planet, der nun im Geburtshoroskop rückläufig ist, ist immer auch ein Hinweis auf eine nach innen gerichtete Kraft. Eine Kraft, die unter Umständen in ihrer äußeren Entfaltung zunächst etwas gehemmt oder verzögert auftritt und daher Zeit und Entwicklung braucht. Jemand, der z. B. einen rückläufigen Jupiter in seinem 7. Haus hat, wird vielleicht erst in zweiter Ehe so richtig glücklich werden. Man sagt, dass rückläufige Planeten im Horoskop erst einer innerlichen Auseinandersetzung und Aufarbeitung bedürfen, bevor sie befreit wirken können. Etwas aufarbeiten „riecht“ wiederum nach Karma, nach Geschehnissen und Eigenschaften im vorigen Leben, die jetzt eben wieder aufgegriffen werden, da sie bewältigt werden wollen.

Merkur rückläufig im Geburtshoroskop deutet darauf hin, dass man in diesem Leben wieder Wissensgebiete aufgreift und vertieft, mit denen man sich schon einmal beschäftigt hat. Es geht aber auch darum, zu lernen offen zu kommunizieren und seine eigene Meinung kundzutun, ohne intolerant zu werden. Menschen mit rückläufiger Venus haben möglicherweise zunächst das Problem im Leben, nicht den richtigen Partner zu finden, da sie sich nur schwer über ihre Gefühle klarwerden. Sich mit Gefühlen intensiv auseinanderzusetzen, in die Tiefe zu gehen, ist wohl die Hauptaufgabe dieser Venus. Menschen mit rückläufigem Mars neigen dazu, Wut anzustauen, bis diese möglicherweise im unpassenden Moment unkontrolliert ausbricht. Sie müssen lernen, für sich, ihre Rechte und ihre Liebsten zu kämpfen, ohne gleich alles zu zerstören. Die karmische Aufgabe bei rückläufigem Jupiter ist zu lernen, in seine innere Führung zu vertrauen und sich für die Spiritualität zu öffnen. Der Optimismus ist wichtig, und das eigene große Glück soll erkannt werden. Insgesamt haben Menschen mit rückläufigem Saturn die Aufgabe, Ausdauer und Geduld beim Verfolgen ihrer Ziele zu entwickeln. Sie sollten sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen und ihre Ziele fest im Auge behalten. Ein rückläufiger Neptun im Horoskop warnt vor Selbsttäuschungen, Illusionen und Süchten. Es gilt ein Gleichgewicht zwischen der irdischen Realität und der eigenen Fantasie zu finden. Wichtig wäre hier, sich mit der Psyche und mit geis­tigen Inhalten zu beschäftigen. Der rückläufige Uranus ist mit der Aufgabe verknüpft, sich für Neues zu öffnen und Veränderungen im Leben zuzulassen. Der rückläufige Pluto deutet an, dass wir das Thema Macht bzw. Machtmissbrauch durch Manipulation neu überdenken müssen. Und er stellt die Aufgabe, sich innerlich stark zu wandeln.

