Ihr Mantra des Tages für Montag: 6. Januar 2025

Das Mantra

„Ich bin aufmerksam und lasse mich nicht täuschen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer diesen Heilige-Drei-Könige-Feiertag nutzen kann, sollte viel mit der Familie unternehmen. Das wäre ein sanfter Einstieg in die neue Woche und könnte auch dem Merkur-Neptun-Quadrat seinen Schrecken nehmen. Denn dieser Aspekt ist gut für böse Überraschungen. Es ist die Stunde der Lügner und Ausnutzer, die uns irgendwas vorgaukeln und nur darauf warten, uns übers Ohr zu hauen, und das ohne Rücksicht auf Verluste. Der Mond ist aber auch noch da und verbindet sich am Abend mit Jupiter, was uns ein gutes Gefühl gibt – trotz Merkur-Ärgernissen. Wir bleiben gelassen, alles wird gut.